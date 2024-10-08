В России будут мониторить цены на бензин.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
По информации минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Александр Новак поручил минэнерго и Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг цен на топливо. Поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге.
Вице-премьер поручил обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объёмов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен, которые не должны расти выше инфляции.