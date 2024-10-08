В России будут мониторить цены на бензин.

По информации минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Александр Новак поручил минэнерго и Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг цен на топливо. Поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге.