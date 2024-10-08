Лукашенко — о тех, кто призывает идти на Белоруссию: пусть попробуют

Президент добавил, что если кто-то и «вякает», то это люди, которые не принимают абсолютно никаких решений. «Это просто обычное вякание. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают, они могут говорить, что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны», — добавил глава белоурсского государства.