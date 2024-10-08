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Лукашенко — о тех, кто призывает идти на Белоруссию: пусть попробуют

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы некоторых украинских политиков «идти» на республику, заявил, что в стране их ждут, но подчеркнул, что такие заявления — «просто вякание» со стороны людей, которые ни за что не отвечают.

Источник: © РИА Новости

«Пусть попробуют. Мы их ждем», — сказал Лукашенко перед саммитом СНГ. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент добавил, что если кто-то и «вякает», то это люди, которые не принимают абсолютно никаких решений. «Это просто обычное вякание. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают, они могут говорить, что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны», — добавил глава белоурсского государства.

Лукашенко Александр
СНГ