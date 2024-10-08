Власти Бердска опровергли срыв отопительного сезона

— По результатам гидравлических испытаний, проведенных в ходе подготовки к отопительному периоду 2024−2025 года, произведено удаление 30 дефектов тепловых сетей, заменено 1366 метров трубопроводов в однотрубном исчислении. Проведены работы по техническому обслуживанию котлов, котельного вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов, насосов, оборудования водоочистки, водопрогревателей согласно графику планово-предупредительных ремонтов (ППР), а также работы по текущему и капитальному ремонту инженерных сетей, — сообщили в администрации Бердска.