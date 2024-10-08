Власти Бердска опровергли срыв отопительного сезона

В администрации города Бердска Новосибирской области опровергли возможный срыв отопительного сезона. Ранее стало известно о многомилионных махинациях на создании новой городской котельной, строительство которой было заморожено.
Однако срыв срока сдачи котельной «Восточная» не повлияет на теплоснабжение Бердска. В ответе на запрос «Прецедента» сотрудники местной администрации проинформировали, что город полностью готов к зиме.
— По результатам гидравлических испытаний, проведенных в ходе подготовки к отопительному периоду 2024−2025 года, произведено удаление 30 дефектов тепловых сетей, заменено 1366 метров трубопроводов в однотрубном исчислении. Проведены работы по техническому обслуживанию котлов, котельного вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов, насосов, оборудования водоочистки, водопрогревателей согласно графику планово-предупредительных ремонтов (ППР), а также работы по текущему и капитальному ремонту инженерных сетей, — сообщили в администрации Бердска.
Кроме того, в Бердске проведен капитальный ремонт котлов на котельной «Вега» и модернизирован программно-технический комплекс котельной «Торнадо». Помимо этого, капитально отремонтированы несколько участков теплосетей.
Напомним, что проблемы со строительством котельной «Восточная» в Бердске возникли из-за подрядных организаций, руководителей которых заподозрили в хищении более 108 миллионов рублей.
Бердский городской суд заключил под стражу главу ООО «КапСтройГрупп» Дениса Орешкова, который был задержан сотрудниками столичного УФСБ и этапирован в Новосибирскую область. А вот руководитель ООО «Титан» Роман Айрапетян, по данным силовиков, сбежал за границу.
Иван ЛУДНОВ.