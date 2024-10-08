Андрей Бочаров обсудил реализацию экологических проектов в Волгоградской области

В Волгоградской области на экологические проекты с 2019 года потратили около 25 миллиардов рублей. Власти сформировали программу из 72 мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Во вторник, 8 октября волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по экологии. Чиновники обсудили промежуточные итоги работы: что сделано для оздоровления водных объектов, берегоукрпеления и лесовосстановления, для ликвидации накопленного вреда природе. И что предстоит сделать еще.
По словам губернатора, реализация этих проектов открыла новые горизонты для сельского хозяйства, промышленности, энергетики, туризма, освоения новых территорий в целом, повышения их инвестиционной привлекательности. В ближайшие годы — до конца 2034 года — только на самые крупные экологические проекты регион потратит около 230 миллиардов рублей. Из намеченных планов — завершить проект обводнения Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы со строительством комплекса ГТС, работы по оздоровлению Цимлянского водохранилища и Дона.
Обсудили и дальнейшую работу с промышленными предприятиями — говорили о сохранении баланса между технологическим развитием и экологической безопасностью, о снижении негативного воздействия на окружающую среду. И о том, что должны быть обязательные компенсирующие мероприятия. Также обсудили вопросы работы с детьми, молодежью и воспитания экологически ответственного молодого поколения.