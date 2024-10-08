Андрей Бочаров обсудил реализацию экологических проектов в Волгоградской области

В Волгоградской области на экологические проекты с 2019 года потратили около 25 миллиардов рублей. Власти сформировали программу из 72 мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Во вторник, 8 октября волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по экологии. Чиновники обсудили промежуточные итоги работы: что сделано для оздоровления водных объектов, берегоукрпеления и лесовосстановления, для ликвидации накопленного вреда природе. И что предстоит сделать еще.