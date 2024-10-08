Переговоры по «38-й параллели»: откажется ли Украина от территорий ради членства в НАТО

Украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) или другие гарантии безопасности, утверждает британское издание Financial Times. В Киеве боятся, что им не хватит войск, вооружений и поддержки Запада, чтобы выйти на границы 1991 года, поэтому Украина ищет альтернативные варианты урегулирования конфликта. И, как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Иван Мезюхо, доля правды в информации журналистов есть.
«Прокладка для НАТО»: почему Западу невыгодно вступление Украины в альянс.
По его словам, люди, занимающие высокие должности киевского режима, никогда не верили в то, что Украина вернется к границам образца времени провозглашения независимости украинского государства после развала Советского Союза.
— Все эти ритуальные танцы украинских чиновников вокруг этой темы являются самой настоящей мистификацией. Они не верили в это уже в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Поэтому действительно, на самом деле, Украина готова отступиться от темы границ 1991 года ради сохранения своей государственности, — считает собеседник «ВМ».
При этом украинские чиновники настолько политизировали эту тему, что теперь в нужный момент им придется искать подходящие слова для собственного общества, чтобы подобное решение приняла его радикальная часть, заметил политолог.
— Относительно евроатлантических перспектив Украины, я думаю, здесь нет однозначного решения ни внутри НАТО, ни в целом на Западе. Принятие части украинских территорий в состав Североатлантического альянса может привести мир к третьей мировой войне. Судя по всему, Запад сегодня не готов к подобному сценарию, — подчеркнул Мезюхо.
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Вероятно, Запад хотел бы затянуть Россию в переговоры по типу «38-й параллели» (неофициальное название границы между Северной и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты — прим. «ВМ»), предположил эксперт.
— Чтобы в итоге этих переговоров мир не был достигнут, но боевые действия прекратились. Это изначальный обман для РФ, так как никакой аналог 38-й параллели на территории Европы невозможен. Это понимают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве, — объяснил политолог.
Он напомнил, что в начале специальной военной операции Россия заявляла о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс.
— Украина может и согласилась бы на новую геополитическую реальность в виде потери территорий в обмен на членство в НАТО, но сначала РФ должна согласиться с тем, что Украина становится членом этого военно-политического альянса, — заключил Мезюхо.
На данный момент НАТО обсуждает вопрос о том, что делать после завершения военного конфликта на Украине. О новых целях альянса — в материале «ВМ».