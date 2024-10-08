Переговоры по «38-й параллели»: откажется ли Украина от территорий ради членства в НАТО

Украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) или другие гарантии безопасности, утверждает британское издание Financial Times. В Киеве боятся, что им не хватит войск, вооружений и поддержки Запада, чтобы выйти на границы 1991 года, поэтому Украина ищет альтернативные варианты урегулирования конфликта. И, как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Иван Мезюхо, доля правды в информации журналистов есть. .