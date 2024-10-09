Линии разлома в Европе: новый военный мини-альянс

Согласно CEPA, поляки вместе со своими балтийскими и северными соседями становятся все более нетерпеливыми. Они разочарованы американской неразберихой в отношении Украины и ограничениями, которые США накладывают на реагирование на российские атаки в «серых зонах». Они опасаются, что Владимир Путин или его преемник будут готовы к очередной войне гораздо раньше, чем думают большинство жителей Запада.