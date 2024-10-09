Линии разлома в Европе: новый военный мини-альянс

Согласно CEPA, поляки вместе со своими балтийскими и северными соседями становятся все более нетерпеливыми. Они разочарованы американской неразберихой в отношении Украины и ограничениями, которые США накладывают на реагирование на российские атаки в «серых зонах». Они опасаются, что Владимир Путин или его преемник будут готовы к очередной войне гораздо раньше, чем думают большинство жителей Запада.
В результате возник резкий контраст со странами, находящимися дальше к югу Европы. Центральная Европа не просто отстает — она движется не в том направлении, считает Лукас.
На выборах в Австрии победила FPÖ («Австрийская партия свободы»). Это партия Герберта Кикля, который, будучи министром внутренних дел Австрии, превратил свою страну в «изгоя» разведки. Словакия в прошлом году переизбрала Роберта Фицо, ярого критика военного конфликта на Украине и союзника венгерского лидера Виктора Орбана.
Чешское правительство, отличающееся «ястребиной» позицией во внешней политике, расколото и непопулярно из-за проблем, связанных со стоимостью жизни. Бывший премьер-министр и магнат Андрей Бабиш надеется на возвращение в следующем году.
На западе Европы картина ненамного веселее. На недавних региональных выборах в Германии успеха добились «пропутинские» партии правых и левых. Коалиция канцлера Олафа Шольца становится все менее дееспособной, и его провалы не ограничиваются только Россией. Политика крупнейшей экономики Европы в отношении Китая, похоже, обусловлена краткосрочными коммерческими соображениями. Среди лидеров крупных европейских стран ясность и решительность, по мнению Лукаса, сохраняет только премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Неразбериха среди государств-членов Европейского Союза возлагает еще больше ответственности на новый состав Европейской комиссии.
Новая команда Еврокомиссии уже выбрана, но еще не приступила к работе. Затягивание слушаний в Европарламенте до ноября выглядит неразумно: мир в огне, и решения нужны были еще вчера.
Короче говоря, «большая Европа», состоящая из более чем 30 стран, входящих в НАТО, Европейский союз или и туда, и туда, не готова взять на себя бремя собственной безопасности.
Европе не удается стратегически использовать огромную помощь в целях развития в Азии, Африке и Латинской Америке, где нарастают антиизраильские и антиамериканские настроения.
К тому же Европа не способна быть надежным союзником для Соединенных Штатов. Теоретически все очевидно: ЕС должен помочь американцам сдерживать Китай в обмен на сохранение гарантии военной помощи США.
А поддержка США в Европе вызывает тревогу: Вашингтон несет слишком большие расходы и риск. Большинство военных планов основаны на предположении, что американцы спасут положение.
На этом фоне сотрудничество стран Северной Европы, Польши и Балтии выглядит особенно важным, отмечает Лукас. Это союзники с эффективными правительствами, сильной экономикой, устойчивыми обществами и боеспособными вооруженными силами.
Один из вопросов заключается в том, как быстро существующее военное сотрудничество может набрать полноценную политическую, дипломатическую и административную значимость. Другой — сможет ли этот мини-альянс противостоять давлению России, которое было так успешно в других местах.