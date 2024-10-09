Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Линии разлома в Европе: новый военный мини-альянс

В Европе наметились линии разлома: страны Северной Европы, Балтии и Польша наладили эффективное военное сотрудничество. Если к ним присоединятся еще три страны, появится новый военный мини-альянс, пишет Эдвард Лукас в статье для CEPA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно CEPA, поляки вместе со своими балтийскими и северными соседями становятся все более нетерпеливыми. Они разочарованы американской неразберихой в отношении Украины и ограничениями, которые США накладывают на реагирование на российские атаки в «серых зонах». Они опасаются, что Владимир Путин или его преемник будут готовы к очередной войне гораздо раньше, чем думают большинство жителей Запада.

Они тратят огромные суммы на оборону и создают сеть тесных двусторонних и многосторонних связей в области безопасности, планирования, разведки и закупок.

В результате возник резкий контраст со странами, находящимися дальше к югу Европы. Центральная Европа не просто отстает — она движется не в том направлении, считает Лукас.

На выборах в Австрии победила FPÖ («Австрийская партия свободы»). Это партия Герберта Кикля, который, будучи министром внутренних дел Австрии, превратил свою страну в «изгоя» разведки. Словакия в прошлом году переизбрала Роберта Фицо, ярого критика военного конфликта на Украине и союзника венгерского лидера Виктора Орбана.

Чешское правительство, отличающееся «ястребиной» позицией во внешней политике, расколото и непопулярно из-за проблем, связанных со стоимостью жизни. Бывший премьер-министр и магнат Андрей Бабиш надеется на возвращение в следующем году.

Вместо с Фицо и Орбаном Бабиш входит в новый альянс «Патриоты за Европу», который выступает против помощи Украине и обвиняет в войне Запад.

На западе Европы картина ненамного веселее. На недавних региональных выборах в Германии успеха добились «пропутинские» партии правых и левых. Коалиция канцлера Олафа Шольца становится все менее дееспособной, и его провалы не ограничиваются только Россией. Политика крупнейшей экономики Европы в отношении Китая, похоже, обусловлена краткосрочными коммерческими соображениями. Среди лидеров крупных европейских стран ясность и решительность, по мнению Лукаса, сохраняет только премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Неразбериха среди государств-членов Европейского Союза возлагает еще больше ответственности на новый состав Европейской комиссии.

Ответ на апокрифический вопрос (ошибочно приписываемый Генри Киссинджеру): «Кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой?», очевиден — председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Новая команда Еврокомиссии уже выбрана, но еще не приступила к работе. Затягивание слушаний в Европарламенте до ноября выглядит неразумно: мир в огне, и решения нужны были еще вчера.

Короче говоря, «большая Европа», состоящая из более чем 30 стран, входящих в НАТО, Европейский союз или и туда, и туда, не готова взять на себя бремя собственной безопасности.

Ей не хватает стратегических перспектив: например, ей нечего сказать о Ближнем Востоке. Из-за национальных корыстных интересов оборонная промышленность ЕС раздроблена.

Европе не удается стратегически использовать огромную помощь в целях развития в Азии, Африке и Латинской Америке, где нарастают антиизраильские и антиамериканские настроения.

К тому же Европа не способна быть надежным союзником для Соединенных Штатов. Теоретически все очевидно: ЕС должен помочь американцам сдерживать Китай в обмен на сохранение гарантии военной помощи США.

Но слишком многих европейцев передергивает от мысли, что Европа может быть втянута в глобальную конфронтацию с Китаем. Они предпочитают зарабатывать деньги.

А поддержка США в Европе вызывает тревогу: Вашингтон несет слишком большие расходы и риск. Большинство военных планов основаны на предположении, что американцы спасут положение.

На этом фоне сотрудничество стран Северной Европы, Польши и Балтии выглядит особенно важным, отмечает Лукас. Это союзники с эффективными правительствами, сильной экономикой, устойчивыми обществами и боеспособными вооруженными силами.

Если добавить еще несколько стран — Великобританию, Нидерланды и Румынию, — то новый «мини-альянс» вокруг Балтийского моря выглядит все более перспективным.

Один из вопросов заключается в том, как быстро существующее военное сотрудничество может набрать полноценную политическую, дипломатическую и административную значимость. Другой — сможет ли этот мини-альянс противостоять давлению России, которое было так успешно в других местах.

ЕС