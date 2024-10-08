В Башкирии разработают концепцию языковой госполитики

«Сегодня многие дети и взрослые с удовольствием готовы осваивать башкирский язык. Как помочь им в этом, мы обсуждали на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы. Необходимо сделать башкирский язык остро востребованным, модным. Совсем скоро на смену старым, скучным методикам обучения придут интерактивные формы, электронные учебники, коммуникативные технологии. Будет отличаться от консервативной и система подготовки учителей. Мы ведём системную работу по этим направлениям. Учредили Фонд башкирского языка, вручаем гранты Главы республики, проводим диктант по башкирскому языку. Будем активнее поддерживать башкирскую литературу, театр, кинематограф, СМИ, открывать курсы для желающих изучать язык. Именно мы с вами несём главную ответственность за сохранение родного языка и культуры. Никто другой за нас это не сделает», — говорил Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе V Всемирного курултая башкир.