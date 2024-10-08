Лукашенко рассказал, что обсуждали на неформальном саммите СНГ

Саммит глав стран СНГ проходит сегодня в Москве. Ранее сообщалось, что саммит глав стран Содружества будет включать 14 вопросов, также на саммите будут подведены итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в текущем году и определят задачи на 2025-й.