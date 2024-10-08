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Лукашенко рассказал, что обсуждали на неформальном саммите СНГ

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Кремль на саммит СНГ ответил на вопросы российских и белорусских журналистов, написал в своем Telegram-канале российский журналист Павел Зарубин.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусский президент в ответ на вопрос, как вчера прошел ужин и о чем говорили кроме праздничной повестки (день рождения президента России Владимира Путина — Sputnik), сказал, что ужин был хороший.

«Вчера говорили: все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить».

пошутил глава государства.

Александр Лукашенко уточнил, что главы государств Содружества вчера за ужином обсуждали вопросы, начиная от геополитики и до внутренних дел.

«Но, главное, давайте будем вместе», — подытожил он.

Ранее стало известно, что перед выездом на саммит в Кремль белорусский лидер решил размяться и наколол дров.

Саммит глав стран СНГ проходит сегодня в Москве. Ранее сообщалось, что саммит глав стран Содружества будет включать 14 вопросов, также на саммите будут подведены итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в текущем году и определят задачи на 2025-й.

Лукашенко Александр
СНГ