Лукашенко рассказал, что обсуждали на неформальном саммите СНГ

Белорусский президент в ответ на вопрос, как вчера прошел ужин и о чем говорили кроме праздничной повестки (день рождения президента России Владимира Путина — Sputnik), сказал, что ужин был хороший.
«Вчера говорили: все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить».
Александр Лукашенко уточнил, что главы государств Содружества вчера за ужином обсуждали вопросы, начиная от геополитики и до внутренних дел.
«Но, главное, давайте будем вместе», — подытожил он.
Ранее стало известно, что перед выездом на саммит в Кремль белорусский лидер решил размяться и наколол дров.
Саммит глав стран СНГ проходит сегодня в Москве. Ранее сообщалось, что саммит глав стран Содружества будет включать 14 вопросов, также на саммите будут подведены итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в текущем году и определят задачи на 2025-й.