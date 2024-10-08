Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко

В свою очередь, Лукашенко не раз заявлял, что его стране нужны только мир и возможность выстоять, чтобы не оказаться полем битвы. В то же время он подчеркивал, что при нападении на территорию Белоруссии агрессор получит мгновенный ответ. Кроме того, это будет означать начало третьей мировой войны, указывал президент.