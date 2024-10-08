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Глава Минэнерго обсудил в Киеве вопросы энергетической безопасности Молдовы

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Сотрудничество в энергетическом секторе, управление кризисными ситуациями, а также безопасность молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах — такими были основные темы встречи глав Министерств энергетики Молдовы и Украины Виктора Парликова и Германа Галущенко в Киеве.

Источник: Sputnik.md

По словам Парликова, Молдова готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.

«Мы готовы поддержать Украину всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами в сложной ситуации, в которой оказался украинский энергетический сектор после российских атак», — заверил молдавский министр украинскую сторону.

Галущенко в свою очередь подтвердил, что запасы природного газа, закупленного Молдовой и хранящиеся на Украине, в безопасности и могут быть доступны и извлечены в любое время. По его словам, обеспечение энергетической безопасности в регионе остается приоритетом.

«Энергетическая безопасность нашего региона и европейского континента в целом зависит в первую очередь от нашей консолидации и решимости противостоять агрессору, особенно на энергетическом фронте», — сказал украинский министр.

Министры также обсудили сотрудничество в области электроснабжения, учитывая произошедшее объединение энергосистем Молдовы и Украины с европейской континентальной системой ENTSO-E.

На данный момент Молдова хранит в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) почти половину своего резервного запаса в 47 миллионов кубометров.

экономика
энергетика