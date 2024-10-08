Глава Минэнерго обсудил в Киеве вопросы энергетической безопасности Молдовы

Галущенко в свою очередь подтвердил, что запасы природного газа, закупленного Молдовой и хранящиеся на Украине, в безопасности и могут быть доступны и извлечены в любое время. По его словам, обеспечение энергетической безопасности в регионе остается приоритетом.