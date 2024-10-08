Глава Минэнерго обсудил в Киеве вопросы энергетической безопасности Молдовы

По словам Парликова, Молдова готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.
«Мы готовы поддержать Украину всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами в сложной ситуации, в которой оказался украинский энергетический сектор после российских атак», — заверил молдавский министр украинскую сторону.
Галущенко в свою очередь подтвердил, что запасы природного газа, закупленного Молдовой и хранящиеся на Украине, в безопасности и могут быть доступны и извлечены в любое время. По его словам, обеспечение энергетической безопасности в регионе остается приоритетом.
«Энергетическая безопасность нашего региона и европейского континента в целом зависит в первую очередь от нашей консолидации и решимости противостоять агрессору, особенно на энергетическом фронте», — сказал украинский министр.
Министры также обсудили сотрудничество в области электроснабжения, учитывая произошедшее объединение энергосистем Молдовы и Украины с европейской континентальной системой ENTSO-E.
На данный момент Молдова хранит в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) почти половину своего резервного запаса в 47 миллионов кубометров.