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В Кремле начался саммит глав государств СНГ

В Кремле проходит заседание совета глав стран-участниц СНГ под председательством президента РФ Владимира Путина. Главы государств обсудят ряд вопросов в узком составе, затем к заседанию присоединятся члены делегаций.

Как сообщили в исполкоме организации, лидеры стран Содружества обсудят актуальные региональные и международные проблемы и обменяются мнениями по основным вопросам взаимодействия стран на 2025 год. Участники заседания совета подведут итоги председательства России в СНГ и передадут эстафету Таджикистану. Планируется подписание многосторонних документов по расширению сотрудничества в социально-экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и оборонной сферах.

Перед заседанием совета Владимир Путин провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Саммит СНГ в 2023 году также проходил в октябре, лидеры стран Содружества встретились Бишкеке — столице председательствовавшей в объединении Киргизии.

Путин Владимир
СНГ