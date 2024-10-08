В Кремле начался саммит глав государств СНГ

Как сообщили в исполкоме организации, лидеры стран Содружества обсудят актуальные региональные и международные проблемы и обменяются мнениями по основным вопросам взаимодействия стран на 2025 год. Участники заседания совета подведут итоги председательства России в СНГ и передадут эстафету Таджикистану. Планируется подписание многосторонних документов по расширению сотрудничества в социально-экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и оборонной сферах.