Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле высказался об изменениях в ядерной доктрине России, передает БелТА.
Белорусский президент, общаясь с журналистами, прокомментировал изменения, которые недавно были внесены в ядерную доктрину России. Он сказал, что почувствовал из-за изменений в документе, которые коснулись и территории Беларуси.
Так, Лукашенко заметил, что в данный момент он ничего не почувствовал в сравнении с тем, что чувствовал в тот момент, когда в Беларусь «вернулось самое серьезное оружие». При этом последние изменения он назвал усилением позиции.
— Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно, — прокомментировал он.
Также Лукашенко высказался и о появлении новых рисков, связанных с ядерным оружием и доктриной. И заметил, что, в целом, мир сейчас бешено меняется и новые риски постоянно появляются или исчезают.
— Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас, — отметил он.
Далее белорусский лидер рассказал о протоколе принятия решения в случае применения ядерного оружия. Он пояснил, что даже если бы Беларусь, как Северная Корея, обладала оружием, созданным у себя, то никогда, как и ни одна страна в мире, не стала бы применять его самостоятельно без консультации с союзниками.
— А тем более нам без консультации с Российской Федерацией, — указал он.
Еще Александр Лукашенко напомнил о словах Владимира Путина о том, что «бряцать ядерным оружием — это серьезное дело». Но в случае «если» белорусские власти не просто проконсультируются, но проведут очень серьезные переговоры с президентом России.
Также Лукашенко спросили о наличии красной линии из-за того, что, согласно ядерной доктрине России, теперь предполагается ответ ядерным ударом даже в случае нанесения по территории Союзного государства — России и Беларуси удара неядерным оружием, и наличии из-за этого угрозы суверенитету.
— Граница государственная. Мы уже об этом сказали четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси, — констатировал президент.
Напомним, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии при нападении на Беларусь.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси выступит на саммите СНГ в Москве с докладом о 80-летии Победы.
Еще Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ.