Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Далее белорусский лидер рассказал о протоколе принятия решения в случае применения ядерного оружия. Он пояснил, что даже если бы Беларусь, как Северная Корея, обладала оружием, созданным у себя, то никогда, как и ни одна страна в мире, не стала бы применять его самостоятельно без консультации с союзниками.