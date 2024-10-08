В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, «акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению».