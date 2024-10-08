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В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии, говорится в сообщении начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны республики Павла Муравейко.

«В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача — управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», — приводятся его слова в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, «акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению».