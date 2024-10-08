В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

«В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача — управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», — приводятся его слова в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, «акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению».