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Лукашенко сделал Путину «серьезный подарок»

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что подарил российскому президенту Владимиру Путину «серьезный подарок», созданный руками жителей республики.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко подчеркнул, что подарок создали умельцы из республики.

«Думаю, это вы у Владимира Владимировича (Путина — Sputnik) спросите. Он (подарок — Sputnik) оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России», — цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко в понедельник направил своему российскому коллеге поздравления с днем рождения.

В работе

Российский лидер свой день рождения в понедельник провел на рабочем месте.

Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. Так, в 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, а в 2021-м провел совещание с постоянными членами Совбеза.

В 2022 году российский президент собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, а в 2023-м в этот день Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
СНГ