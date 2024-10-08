Лукашенко сделал Путину «серьезный подарок»

Лукашенко подчеркнул, что подарок создали умельцы из республики.
«Думаю, это вы у Владимира Владимировича (Путина — Sputnik) спросите. Он (подарок — Sputnik) оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России», — цитирует БелТА белорусского лидера.
Лукашенко в понедельник направил своему российскому коллеге поздравления с днем рождения.
В работе
Российский лидер свой день рождения в понедельник провел на рабочем месте.
Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. Так, в 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, а в 2021-м провел совещание с постоянными членами Совбеза.
В 2022 году российский президент собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, а в 2023-м в этот день Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.