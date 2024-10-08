Лукашенко сделал Путину «серьезный подарок»

«Думаю, это вы у Владимира Владимировича (Путина — Sputnik) спросите. Он (подарок — Sputnik) оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России», — цитирует БелТА белорусского лидера.