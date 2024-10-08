Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина

В Кремле белорусский лидер ответил на вопрос о том, какой подарок он вручил российскому коллеге на день рождения. Так, Лукашенко отметил, что подарок для Путина «очень серьезный», а также оригинальный и особенный. И раскрыл, что он был создан руками белорусов, «которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России». Однако в детали подарка глава республики вдаваться не стал.