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Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина

Лукашенко рассказал о подарке, созданном руками белорусов, на день рождения Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подарил президенту России оригинальный подарок в его день рождения, передает БелТА.

В Кремле белорусский лидер ответил на вопрос о том, какой подарок он вручил российскому коллеге на день рождения. Так, Лукашенко отметил, что подарок для Путина «очень серьезный», а также оригинальный и особенный. И раскрыл, что он был создан руками белорусов, «которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России». Однако в детали подарка глава республики вдаваться не стал.

— Подарок, который создавали наши умельцы. Это вы у Владимира Владимировича спросите. Думаю, он вам может показать. Вам понравится, — отметил он.

Накануне Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии.

Кроме того, белорусский лидер прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.

И еще Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ.