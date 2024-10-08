Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что подарил президенту России оригинальный подарок в его день рождения, передает БелТА.
В Кремле белорусский лидер ответил на вопрос о том, какой подарок он вручил российскому коллеге на день рождения. Так, Лукашенко отметил, что подарок для Путина «очень серьезный», а также оригинальный и особенный. И раскрыл, что он был создан руками белорусов, «которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России». Однако в детали подарка глава республики вдаваться не стал.
— Подарок, который создавали наши умельцы. Это вы у Владимира Владимировича спросите. Думаю, он вам может показать. Вам понравится, — отметил он.
Накануне Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии.
Кроме того, белорусский лидер прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.
И еще Лукашенко нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ.