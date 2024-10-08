«Отметили» год новыми ударами: Израиль подвергся большой ракетной атаке

ХАМАС не уничтожен, а заложников, которые боевики год назад взяли на территории Израиля в плен, так и не освободили. Время от времени их находят в Газе мертвыми, — рассказывает политолог Григорий Савельев. — Израиль, однако, повышает ставки и открыл второй фронт — уже против другой исламской организации, «Хезболлы», базирующейся в Ливане. Сейчас его столица Бейрут плавно превращается в Газу.