«Отметили» год новыми ударами: Израиль подвергся большой ракетной атаке

Израиль подвергся большой ракетной атаке. Ракеты летели одновременно из сектора Газа — от боевиков ХАМАС и Ливана — боевиков «Хезболлы».
В понедельник воздушная тревога звучала в нескольких городах Израиля. Армия страны фиксировала запуск 15 ракет со стороны Ливана. В результате обстрела города Хайфы были ранены как минимум пять человек. Из Газы прилетели пять ракет. Одна из них угодила в город Холон, что недалеко от Тель-Авива. Были слышны взрывы и в самой столице. Этой атакой боевики «отметили» годовщину начала новой вой ны на Ближнем Востоке.
— Операция «Железные мечи», которую начал Израиль в секторе Газа, планируемых результатов не достигла.
ХАМАС не уничтожен, а заложников, которые боевики год назад взяли на территории Израиля в плен, так и не освободили. Время от времени их находят в Газе мертвыми, — рассказывает политолог Григорий Савельев. — Израиль, однако, повышает ставки и открыл второй фронт — уже против другой исламской организации, «Хезболлы», базирующейся в Ливане. Сейчас его столица Бейрут плавно превращается в Газу.
По данным Минздрава Газы, Израиль уничтожил почти 42 000 жителей палестинского анклава. В статистику не включены погибшие, которых не удалось извлечь из-под обломков. И это, увы, только начало. После наземной операции в Ливане — а Израиль ее начал — число жертв будет расти.
Дмитрий Поляков, востоковед:
— Спустя год после начала войны ХАМАС так же действует на всей территории Газы и после отхода израильских войск быстро восстанавливает свою боеспособность. Ключевую роль играет военная инфраструктура организации. Главное в ней — сеть туннелей, которые фактически считаются подземными городами. Ликвидация этих коммуникаций сейчас нереальна.