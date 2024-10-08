Посол Узбекистана в РФ: Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений

«Сотрудничество в сфере образования — одно из ключевых направлений. В Узбекистане на сегодняшний день функционируют 14 филиалов российских высших учебных заведений. В скором времени будет открыто еще 7 новых подразделений, что увеличит общее количество до 21. Среди действующих — представительства МГУ им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова, РГУ нефти и газа им. Губкина, РХТУ им. Менделеева и других. Мы нацелены на дальнейшее расширение присутствия российских вузов, особенно по направлениям инженерии и технологий, так как это залог успешной подготовки кадров для совместных проектов».