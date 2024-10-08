Посол Узбекистана в РФ: Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений

К диалогу также пригласили замглаву МИПТ республики Дилшода Ахмедова.
Речь шла об актуальных вопросах двустороннего партнерства и перспективах дальнейшего развития взаимодействия между странами.
Ботиржон Асадов акцентировал внимание на увеличении числа филиалов российских образовательных учреждений в республике и подчеркнул необходимость повышения качества подготовки технических и инженерных специалистов.
«Сотрудничество в сфере образования — одно из ключевых направлений. В Узбекистане на сегодняшний день функционируют 14 филиалов российских высших учебных заведений. В скором времени будет открыто еще 7 новых подразделений, что увеличит общее количество до 21. Среди действующих — представительства МГУ им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова, РГУ нефти и газа им. Губкина, РХТУ им. Менделеева и других. Мы нацелены на дальнейшее расширение присутствия российских вузов, особенно по направлениям инженерии и технологий, так как это залог успешной подготовки кадров для совместных проектов».
Отмечался существенный рост товарооборота между Узбекистаном и Россией. Это результат усиления многосторонней кооперации и продуктивного взаимодействия в различных сегментах экономики.
«За первые семь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 29,1%, достигнув 6,8 млрд долларов. Это впечатляющий показатель, но наша задача — не только наращивать объемы торговли, но и расширять сотрудничество в таких приоритетных областях, как промышленное производство, образовательные инициативы, культурное взаимодействие и совместное участие в международных структурах. Это позволит выйти на качественно новый уровень взаимодействия».
В ходе встречи также затронули вопросы рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, которые становятся все более актуальными на фоне глобальных климатических изменений.