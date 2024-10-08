Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Узбекистана в РФ: Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений, подчеркнул посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в ходе встречи с советником Президента России Антоном Кобяковым, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Источник: Sputnik

К диалогу также пригласили замглаву МИПТ республики Дилшода Ахмедова.

Речь шла об актуальных вопросах двустороннего партнерства и перспективах дальнейшего развития взаимодействия между странами.

Ботиржон Асадов акцентировал внимание на увеличении числа филиалов российских образовательных учреждений в республике и подчеркнул необходимость повышения качества подготовки технических и инженерных специалистов.

«Сотрудничество в сфере образования — одно из ключевых направлений. В Узбекистане на сегодняшний день функционируют 14 филиалов российских высших учебных заведений. В скором времени будет открыто еще 7 новых подразделений, что увеличит общее количество до 21. Среди действующих — представительства МГУ им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова, РГУ нефти и газа им. Губкина, РХТУ им. Менделеева и других. Мы нацелены на дальнейшее расширение присутствия российских вузов, особенно по направлениям инженерии и технологий, так как это залог успешной подготовки кадров для совместных проектов».

отметил он.

Отмечался существенный рост товарооборота между Узбекистаном и Россией. Это результат усиления многосторонней кооперации и продуктивного взаимодействия в различных сегментах экономики.

«За первые семь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 29,1%, достигнув 6,8 млрд долларов. Это впечатляющий показатель, но наша задача — не только наращивать объемы торговли, но и расширять сотрудничество в таких приоритетных областях, как промышленное производство, образовательные инициативы, культурное взаимодействие и совместное участие в международных структурах. Это позволит выйти на качественно новый уровень взаимодействия».

подчеркнул Антон Кобяков.

Отдельно остановились на развитии взаимодействия в рамках международных организаций: ООН, БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении тесного диалога на площадках многосторонних форматов для обсуждения актуальных тем, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи также затронули вопросы рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, которые становятся все более актуальными на фоне глобальных климатических изменений.

образование