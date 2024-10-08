Андрей Бочаров принял участие в стратегической сессии под руководством Михаила Мишустина

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что этой весной были детально рассмотрены региональные приоритеты, включая мастер-планирование и создание экономических точек роста. Эти решения легли в основу обновленной Стратегии пространственного развития России, которая учитывает современные вызовы и текущую ситуацию. Все мероприятия должны быть синхронизированы с обновленными отраслевыми стратегиями и госпрограммами. Михаил Мишустин также подчеркнул, что санкции сократили товарооборот с Западом, но с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. Прогнозы предполагают, что к 2030 году объем торговли с партнерами вырастет в 2,5 раза, это существенно меняет ситуацию в регионах и логистику перевозок, позволяет повысить значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры.