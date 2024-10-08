Андрей Бочаров принял участие в стратегической сессии под руководством Михаила Мишустина

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что этой весной были детально рассмотрены региональные приоритеты, включая мастер-планирование и создание экономических точек роста. Эти решения легли в основу обновленной Стратегии пространственного развития России, которая учитывает современные вызовы и текущую ситуацию. Все мероприятия должны быть синхронизированы с обновленными отраслевыми стратегиями и госпрограммами. Михаил Мишустин также подчеркнул, что санкции сократили товарооборот с Западом, но с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. Прогнозы предполагают, что к 2030 году объем торговли с партнерами вырастет в 2,5 раза, это существенно меняет ситуацию в регионах и логистику перевозок, позволяет повысить значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры.
Волгоградская область, как часть международного транспортно-логистического коридора Север — Юг, активно участвует в разработке стратегии пространственного развития. Регион заинтересован в эффективных механизмах создания новых центров экономического роста для повышения качества жизни населения. На федеральном уровне также разрабатываются стандарты обновления населенных пунктов и мастер-планы развития городов.
Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности раскрытия потенциала регионов для формирования экономики предложения и повышения благосостояния граждан. Он подчеркнул необходимость системного подхода, учитывающего специфику и потребности территорий. Важна координация действий с губернаторами и Государственным советом для улучшения городской среды, расширения инфраструктуры и модернизации объектов.
Для получения обратной связи в режиме видеоконференции в стратегической сессии приняли участие губернаторы российских субъектов.
На уровне региона уже разработаны программа развития волгоградской агломерации и отраслевые планы на ближайшее десятилетие. Ключевые проекты были представлены губернатором на встрече с общественностью. Поддержка со стороны Президента и Правительства РФ направлена на решение инфраструктурных задач, модернизацию систем жизнеобеспечения и реализацию экологических инициатив. Вопросы экологии также обсуждались в администрации Волгоградской области сегодня, 8 октября, на специальной стратегической сессии.