Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. «Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений», — сказал Президент.