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Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе

8 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Москве высказался в поддержку восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. «Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений», — сказал Президент.

Лукашенко Александр
СНГ