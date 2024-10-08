«Пусть попробуют. Мы их ждем». Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти на территорию Беларуси, сообщает БелТА.
Прежде всего, белорусский президент подчеркнул, что украинские власти не думают о том, чтобы зайти на территорию Беларуси.
— Никто из серьезных людей, даже на уровне Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко указал, что некоторые «горячие головы» среди украинцев говорят о будто бы необходимости военного вторжения в Беларусь. И здесь он подчеркнул, что в Беларуси такие «горячие головы» уже ждут.
— Ну, пусть попробуют. Мы их ждем, — отметил он.
Однако затем еще, президент пояснил, что те украинцы, которые озвучивают подобные призывы не вправе принимать никакие решения.
— Если кто-то, как я говорю, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное, — уверен он.
Здесь же Лукашенко обратил внимание на то, что заход на территорию другого государства это «головная боль очень серьезная». Также он предостерег, что вторжение в Беларусь приведет Украину к военному краху.
— Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти, — указал он.
А резюмируя, президент добавил, что подобные призывы являются простым вяканьем тех людей, которые ни за что не отвечают. И что в Беларуси спокойны относительно подобных высказываний.
— Они могут говорить что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны, — заключил он.
Ранее Лукашенко сказал о вынужденной переброске к границе с Украиной трети ВС Беларуси: «Разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы».
Но еще ранее президент предупредил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война.
Кроме того, белорусский лидер прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.