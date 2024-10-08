Лукашенко рассказал о контактах с украинскими властями

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле сказал о контактах с украинским властями, передает БелТА.
Так, Лукашенко напомнил о том, что белорусская сторона не скрывает того, что поддерживаются определенные контакты с украинскими властями.
Он заметил, что контакты эти минимальные, а осуществляются они по тем каналам, которые способствуют обмену пленными.
— Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне, — сообщил он.
В целом, контакты с украинской стороной Лукашенко назвал нормальными.
— Это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами, — добавил президент.
Еще Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».
Кроме того, белорусский лидер прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.
Также Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина.