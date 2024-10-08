Лукашенко поддержал восстановление СНГ в прежнем составе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Москве высказался о восстановлении СНГ в прежнем составе, пишет БелТА.
Так, белорусский президент поддержал идею восстановления «семьи СНГ» в прежнем составе.
— Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, — перечислил он.
Также Лукашенко заметил, что государствам придется участвовать в восстановлении нормальной жизни в Украине. Добавив, что, по его мнению, это является лишь вопросом времени.
— Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени, — заметил он.
А резюмируя, Лукашенко указал на то, что странам следует дорожить тем, что они имеют в Содружестве Независимых Государств. И пояснил, что государства, не оторвавшиеся от СНГ сегодня «показывают приличные результаты».
— Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко рассказал о контактах с украинскими властями.
Еще белорусский лидер высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».
Кроме того, президент Беларуси прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.
И еще Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина.