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Лукашенко поддержал восстановление СНГ в прежнем составе

Лукашенко хочет восстановления «семьи СНГ» в первоначальном составе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Москве высказался о восстановлении СНГ в прежнем составе, пишет БелТА.

Так, белорусский президент поддержал идею восстановления «семьи СНГ» в прежнем составе.

— Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, — перечислил он.

Также Лукашенко заметил, что государствам придется участвовать в восстановлении нормальной жизни в Украине. Добавив, что, по его мнению, это является лишь вопросом времени.

— Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени, — заметил он.

А резюмируя, Лукашенко указал на то, что странам следует дорожить тем, что они имеют в Содружестве Независимых Государств. И пояснил, что государства, не оторвавшиеся от СНГ сегодня «показывают приличные результаты».

— Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений, — заключил президент.

Также Александр Лукашенко рассказал о контактах с украинскими властями.

Еще белорусский лидер высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».

Кроме того, президент Беларуси прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.

И еще Лукашенко сказал о серьезном подарке на день рождения Путина.