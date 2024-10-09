Губернатор встретился с главой «Газпрома»

Об итогах встречи губернатор написал в своем телеграм-канале. По его словам, в этом году в рамках сотрудничества с компанией будут построены газопроводы к 22 деревням и селам Пермского края. Это позволит обеспечить газом более 1,8 тыс. домовладений и 12 котельных в Карагайском, Кишертском, Очерском и Чайковском округах.