Губернатор встретился с главой «Газпрома»

Об итогах встречи губернатор написал в своем телеграм-канале. По его словам, в этом году в рамках сотрудничества с компанией будут построены газопроводы к 22 деревням и селам Пермского края. Это позволит обеспечить газом более 1,8 тыс. домовладений и 12 котельных в Карагайском, Кишертском, Очерском и Чайковском округах.
«В 2025 году планируем провести работы еще по 12 межпоселковым газопроводам. Будут газифицированы 37 населенных пунктов в Верещагинском, Добрянском, Кишертском, Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Пермском, Уинском, Чернушинском, Юсьвинском, Чердынском округах. К газу можно будет подключить более 9,3 тыс. домовладений», — написал господин Махонин.
Кроме того, будут увеличены мощности трех газораспределительных станций — «Петрушата» в Ильинском округе, «Соликамск» и «Яйва» — их суммарная ежегодная производительность возросла почти на 40%. Ведется техническое перевооружение ГРС «Березники-1». «Также благодаря сотрудничеству с компанией “Газпром” строим первый этап межпоселкового газопровода в Чердынском и Красновишерском округах, где сетевого газа никогда раньше не было», — сообщил глава региона. Протяженность газопровода составит более 100 км.
Также Дмитрий Махонин обсудил с Алексеем Миллером ход реконструкции стадиона «Юность» в Перми. Напомним, реконструкция стадиона пройдет в рамках краевой программы «Пермь-300» и благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Реконструкцией спортивного объекта занимается ГК «Кинетика». Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона «Юность» города Перми запланирован до конца лета 2025 года.