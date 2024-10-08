Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

«В ходе встречи достигнута договоренность, что с 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении», — заявила она.
В середине марта Пашинян заявил, что Армения намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту «Звартноц». Тридцать первого июля российские пограничники покинули аэропорт.