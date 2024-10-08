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Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении

ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будут охранять также армянские пограничники, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

«В ходе встречи достигнута договоренность, что с 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении», — заявила она.

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

В середине марта Пашинян заявил, что Армения намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту «Звартноц». Тридцать первого июля российские пограничники покинули аэропорт.