Радий Хабиров принял участие в стратсессии правительства России

— Подготовленный документ учитывает текущую ситуацию и современные вызовы. Все меры и мероприятия, которые вошли в него, конечно, должны быть синхронизированы с обновлёнными отраслевыми стратегиями, национальными проектами, государственными программами, а также с имеющимися планами строительства инфраструктуры, — подчеркнул Михаил Мишустин.