Радий Хабиров принял участие в стратсессии правительства России

Открывая работу стратсессии, Михаил Мишустин отметил, что её повестка имеет важное значение в достижении национальных целей и повышении качества жизни людей в городах и сёлах. В основе решения этих задач лежит актуализированная Стратегия пространственного развития страны.
— Подготовленный документ учитывает текущую ситуацию и современные вызовы. Все меры и мероприятия, которые вошли в него, конечно, должны быть синхронизированы с обновлёнными отраслевыми стратегиями, национальными проектами, государственными программами, а также с имеющимися планами строительства инфраструктуры, — подчеркнул Михаил Мишустин.
В числе приоритетных направлений работы председатель правительства России назвал поддержку малых и средних городов, сельских территорий, Арктики, Дальнего Востока, а также новых регионов страны. Вместе с тем важно продолжать активное развитие и крупных агломераций.
— Именно в них концентрируются инновации. Зарождается и крепнет новая экономика, включая креативные индустрии. Там традиционно выше уровень производительности труда, что во многом способствует выполнению значимых инвестиционных проектов, — пояснил Михаил Мишустин.
Участники стратегической сессии обсудили инструменты и меры поддержки регионов, в том числе программу комплексного развития сельских территорий, стимулирующие механизмы создания высокотехнологических рабочих мест, развития социальной инфраструктуры, обучения квалифицированных кадров для различных отраслей.
— При подготовке масштабных планов качественного преображения страны очень важно учитывать мнения людей и бизнеса. Чтобы получить обратную связь, с нами в режиме видеоконференции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены коллегами. Не позднее декабря Стратегия пространственного развития России должна быть утверждена, — резюмировал Михаил Мишустин.