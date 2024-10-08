Спикер мажилиса встретился с президентом и жителями Венгрии

«В стране формируется новая политическая культура. Ее суть в том, что все важные решения выносятся на обсуждение общества и принимаются вместе с народом. Этот принцип Касым-Жомарт Токаев реализует с первых дней своего президентства. На днях в нашей стране прошел общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Принятие решения по этому судьбоносному для будущего страны вопросу Глава государства предоставил на волю народа. 6 октября подавляющее большинство населения Казахстана поддержало инициативу президента. Мы знаем, что Венгрия имеет большой опыт в области атомной промышленности. Наши страны ведут совместную подготовку кадров в этой сфере, и мы считаем целесообразным усилить эту работу».