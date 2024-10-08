Историческая правда о Второй мировой войне мешает Западу, заявил Лукашенко

Он отметил, что украсть память можно, но не правду. «Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают сегодня все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу, которая нас так объединяет. Мы знаем, почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам», — сказал Лукашенко.