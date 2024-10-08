Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

«В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие».