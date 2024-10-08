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Таубер: сотрудничество со странами ЕАЭС выведет Молдову из энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способно вывести Молдову из энергетического кризиса, в то время как интеграция в ЕС может оставить страну без суверенитета, заявила на брифинге во вторник депутат парламента от оппозиционной группы «Победа» Марина Таубер.

Источник: Sputnik.md

«Мы много раз видели, что помощи от ЕС ждать бесполезно. Представить дорогой кредит? Да. Помочь в борьбе с последствиями стихийных бедствий, например? Нет. Наш путь — сотрудничество со странами Евразийского союза, с Россией по строительству современных малых АЭС».

сказала депутат.

Она также отметила, что все, что связано с конституционным референдумом, который пройдет 20 октября, не имеет ничего общего с интеграцией в ЕС.

«Речь идет об изменениях в нашей Конституции, и они хотят, чтобы их закон был выше нашего высшего закона», — подчеркнула Таубер.

Она считает, что Молдова таким образом может остаться без своего суверенитета, независимости и нейтралитета.

экономика
ЕАЭС