Таубер: сотрудничество со странами ЕАЭС выведет Молдову из энергетического кризиса

«Мы много раз видели, что помощи от ЕС ждать бесполезно. Представить дорогой кредит? Да. Помочь в борьбе с последствиями стихийных бедствий, например? Нет. Наш путь — сотрудничество со странами Евразийского союза, с Россией по строительству современных малых АЭС».
Она также отметила, что все, что связано с конституционным референдумом, который пройдет 20 октября, не имеет ничего общего с интеграцией в ЕС.
«Речь идет об изменениях в нашей Конституции, и они хотят, чтобы их закон был выше нашего высшего закона», — подчеркнула Таубер.
Она считает, что Молдова таким образом может остаться без своего суверенитета, независимости и нейтралитета.