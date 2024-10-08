Таубер: сотрудничество со странами ЕАЭС выведет Молдову из энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способно вывести Молдову из энергетического кризиса, в то время как интеграция в ЕС может оставить страну без суверенитета, заявила на брифинге во вторник депутат парламента от оппозиционной группы «Победа» Марина Таубер.