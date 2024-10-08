Токаев предложил создать формат «СНГ+» для расширения связей Содружества

— Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана — Таразе, который в свое время был важным узлом Великого Шелкового пути и издревле назывался «городом купцов».