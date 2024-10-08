Минниханов предложил создать аналог «Останкино» в Татарстане

«Это здание должно воплотить в себе все современные технологии, и большая новость для нас, что под одной крышей должны объединиться все телерадиокомпании, чтобы все работали сообща. Это я считаю гениальное решение Раиса давно назревшего вопроса», — отметил гендиректор АО «ТРК “Новый Век” Ильшат Аминов, его слова приводит ТНВ.