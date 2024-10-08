Почему королевский двор уже готовится к смерти Карла III и при чем тут принц Гарри

Королевский двор уже готовится к смерти Карла III. После чего на престол должен взойти его старший сын Уильям, что может стать серьезной проблемой для второго наследника — принца Гарри, потому что их отношения нельзя назвать теплыми. Предполагается, что после коронации новый монарх не станет прощать брата за его откровенные интервью и «разоблачения» британской королевской семьи. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько правдивы слухи о подготовке к смерти Карла III и как его уход отразится на отношениях внутри Букингемского дворца.
По словам эксперта по этикету и межкультурным коммуникациям Светланы Грохотовой, королевский двор готовится к любому сценарию развития событий, учитывая неутешительный диагноз Карла III.
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— Во-первых, возраст и сопутствующие заболевания Карла дают все основания полагать, что к его уходу готовятся. Во-вторых, в королевской семье смерть монарха всегда предусматривают заранее. Например, в случае ухода Елизаветы II был подготовлен план «Лондонский мост», а в случае смерти Карла III был разработан сценарий «Менайский мост». Такие планы создаются заблаговременно. Согласно этим документам, внутри королевского двора уже определены действия, которые будут предприняты в случае кончины монарха, — пояснила Грохотова.
Однако в случае с Елизаветой II можно было заранее догадаться о скорой кончине королевы, ведь она перестала появляться на публичных мероприятиях и сократила выход в свет к минимуму. Чего нельзя сказать о Карле, отметила эксперт.
— Он появляется на публике, просто часть своих обязанностей передал принцу Уильяму. Не исключено, что о подготовке к смерти Карла заговорили на фоне утечки медицинской информации, которая просочилась в публичное пространство. Но самочувствие монарха и вправду уже не позволяет управлять делами, как прежде. Король понимает, что серьезно болен, поэтому может быть сам заинтересован в подготовке к своим похоронам, — предположила специалист.
Эксперт назвал причину, по которой принц Гарри никогда не займет королевский престол.
О напряженных отношениях между братьями Уильямом и Гарри известно уже давно. Этому способствовало множество факторов: разгульная жизнь герцога Сассекского, брак без одобрения, уход из дворца, скандальные интервью и всколыхнувшие Сеть мемуары «Запасной». А теперь и возможная кончина Карла III может усугубить и без того его шаткое положение в королевской семье.
Политолог Дмитрий Дубровицкий считает, что личные отношения в королевской семье испортились уже давно.
— Это произошло еще во времена принцессы Дианы. И отличить привлечение внимания от реальных личных разборок, увы, уже очень сложно. Но я думаю, что все братья и все ветви этой семьи все же переживут конфликты с принцем Гарри, — считает эксперт.
В свою очередь Грохотова уверена, что дальнейшая судьба отношений в королевской семье зависит только от действий принца Гарри.
— Конечно, написание книг и разоблачительные интервью не способствуют созданию крепких родственных связей. Но кто знает, может, он изменит свое отношение. Я думаю, что королевская семья достаточно сдержанные люди, которые стараются не проявлять каких-то эмоций и наглядно не демонстрировать свои отношения на публике, — заключила эксперт.
Согласно официальному заявлению, Елизавета II умерла от старости, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал иную причину смерти королевы. Как оказалось, она страдала от рака костей. Что это за вид онкологии и какие у него симптомы, «ВМ» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.