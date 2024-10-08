Почему королевский двор уже готовится к смерти Карла III и при чем тут принц Гарри

Королевский двор уже готовится к смерти Карла III. После чего на престол должен взойти его старший сын Уильям, что может стать серьезной проблемой для второго наследника — принца Гарри, потому что их отношения нельзя назвать теплыми. Предполагается, что после коронации новый монарх не станет прощать брата за его откровенные интервью и «разоблачения» британской королевской семьи. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько правдивы слухи о подготовке к смерти Карла III и как его уход отразится на отношениях внутри Букингемского дворца. .