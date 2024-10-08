Орбан оценил перспективы Украины на поле боя

Венгерский премьер и ранее говорил о неспособности Украины победить Россию. Так, в августе прошлого года он сказал об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону. «Это трагедия, трагедия для Украины. Но у них раньше кончатся солдаты, чем у России. В конечном счете значение будет иметь количество сапог. И Россия гораздо сильнее, гораздо многочисленнее», — сказал тогда Орбан.