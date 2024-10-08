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Орбан оценил перспективы Украины на поле боя

Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, поэтому необходимо работать над вопросами прекращения огня и достижения мира, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на выступлении в Страсбурге, передает Economx.

Источник: AP 2023

Политик отметил, что ранее делал конкретные предложения по мирному урегулированию на Украине, однако в ЕС «это никого не интересовало». Орбан полагает, что мир на Украине прежде всего в интересах Европы и в этом она должна сотрудничать со странами глобального Юга.

Венгерский премьер и ранее говорил о неспособности Украины победить Россию. Так, в августе прошлого года он сказал об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону. «Это трагедия, трагедия для Украины. Но у них раньше кончатся солдаты, чем у России. В конечном счете значение будет иметь количество сапог. И Россия гораздо сильнее, гораздо многочисленнее», — сказал тогда Орбан.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года, почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно согласовали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, но затем переговоры прекратились.

С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Владимира Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что победить Россию на поле боя невозможно. В июне он озвучил следующие условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против России.