Вольфович: против Беларуси развязана гибридная война с попытками запугивания населения

При этом государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что белорусский народ устраивает и уровень демократии, и образцовый порядок в государстве. Иностранцы, приезжая в Беларусь, видят отношение белорусских граждан к иностранцам, то, что сегодня есть на полках в магазинах, в каком виде содержатся улицы, парки, города. «У них сразу становится все на свои места. То, что говорят про Беларусь на Западе, весь стереотип разрушается. И люди едут совсем с другими мыслями и делятся этим», — рассказал Александр Вольфович.