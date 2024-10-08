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Вольфович: против Беларуси развязана гибридная война с попытками запугивания населения

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси развязана гибридная война с попыткой запугать население. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА. Вольфович рассказал для чего в Беларуси готовят добровольческие отряды.

Как сообщалось ранее, сегодня на полигоне учебного центра специального назначения внутренних войск Воловщина прошло комплексное занятие с военнообязанными, ранее проходившими службу в спецподразделениях МВД, а также участниками добровольческого отряда «Смерч».

«Мы прекрасно видим, что происходит вокруг нашей страны. Сегодня использованы политические методы давления и экономические санкции. Развязана настоящая гибридная, информационная война с попытками запугивания нашего населения тем, что против нас будет развязана война, что на нашу территорию зайдут какие-то бандформирования по прообразу того, что произошло на территории России, что будет свергнута власть, якобы, по мнению Запада, восстановлена демократия и изменен строй», — подчеркнул Александр Вольфович, общаясь с журналистами.

При этом государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что белорусский народ устраивает и уровень демократии, и образцовый порядок в государстве. Иностранцы, приезжая в Беларусь, видят отношение белорусских граждан к иностранцам, то, что сегодня есть на полках в магазинах, в каком виде содержатся улицы, парки, города. «У них сразу становится все на свои места. То, что говорят про Беларусь на Западе, весь стереотип разрушается. И люди едут совсем с другими мыслями и делятся этим», — рассказал Александр Вольфович.