Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин вошел в топ-15 самых медийных губернаторов России

В прошлом месяце Глеба Никитина цитировали 7 862 раза.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в рейтинг самых популярных глав регионов России в Telegram. По итогам сентября он занял 12 строчку, сообщают аналитики центра «Г. У. Р. У.».

В прошлом месяце Глеба Никитина цитировали 7 862 раза. Это на 790 раз больше, чем в августе, что дало главе Нижегородской области подняться на одну строчку вверх.

Чаще всего его упоминали в публикациях о масштабных мероприятиях федерального значения, которые проходили в Нижнем Новгороде. Это II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, научно-практическая конференция «Абсолютный терроризм v.3.0: миграционный аспект национальной безопасности», открытие фуникулера в Нижегородском кремле, избрание председателем гордумы Нижнего Новгорода участника СВО Евгения Чинцова, соревнования «ЧЕбуриада-2024» для воспитанников детских домов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован новый рейтинг цитируемости СМИ Нижегородской области.

рейтинги