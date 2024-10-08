Глеб Никитин вошел в топ-15 самых медийных губернаторов России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в рейтинг самых популярных глав регионов России в Telegram. По итогам сентября он занял 12 строчку, сообщают аналитики центра «Г. У. Р. У.».
В прошлом месяце Глеба Никитина цитировали 7 862 раза. Это на 790 раз больше, чем в августе, что дало главе Нижегородской области подняться на одну строчку вверх.
Чаще всего его упоминали в публикациях о масштабных мероприятиях федерального значения, которые проходили в Нижнем Новгороде. Это II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, научно-практическая конференция «Абсолютный терроризм v.3.0: миграционный аспект национальной безопасности», открытие фуникулера в Нижегородском кремле, избрание председателем гордумы Нижнего Новгорода участника СВО Евгения Чинцова, соревнования «ЧЕбуриада-2024» для воспитанников детских домов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован новый рейтинг цитируемости СМИ Нижегородской области.