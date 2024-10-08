В августе 2023 года США одобрили передачу десятков истребителей F-16, эксплуатируемых военно-воздушными силами Нидерландов и Дании. Норвегия тоже пообещала прислать Киеву шесть самолетов из собственного арсенала, пишет The Defense Post.
Во-первых, как утверждает Гордон Дэвис, генерал-майор армии США в отставке, у F-16 есть «проблемы с дальностью полета и уязвимостью» из-за их возраста.
В сентябре на Украине подтвердили, что один из недавно поставленных ей истребителей F-16 разбился, пилот погиб. Киев отверг утверждения о том, что причиной крушения стала российская ракета. В качестве вероятных причин авиакатастрофы он назвал механическую неисправность самолета и ошибку пилота. После этого смертельного инцидента газета The Wall Street Journal напомнила, что все украинские истребители F-16 «летают уже десятилетиями».
Как пояснил Майкл Бонерт, специалист по ведению воздушных войн из RAND Corporation, срок службы боевых самолетов невелик, но это не значит, что они неэффективны. Чтобы повысить боеспособность украинских истребителей F-16, США согласились оснастить их передовым вооружением и сложными средствами радиоэлектронной борьбы. Нидерланды также выделили 89 млн долларов на поставку ракет класса «воздух-воздух» для повышения летальности самолетов американского производства.
Даже самые лучшие системы, которые можно установить на эти старые F-16, все равно не позволят им превзойти некоторые из лучших российских самолетов.
По мнению The National Interest, вероятность того, что несколько устаревших F-16 смогут помочь Киеву затормозить наступление российских сил, смехотворна. Как и в случае с танками, которые НАТО предоставила Украине, истребители F-16 были встречены с большой помпой, а затем будут систематически уничтожаться.
Во-вторых, в начале августа украинские власти объявили о прибытии первой партии F-16, и некоторые из них в том же месяце использовались как минимум один раз для сбивания российских ракет и беспилотников, пишет The New York Times.
В понедельник, 7 октября, Россия нанесла ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинов, где могли размещаться предоставленные Западом истребители F-16. Причем вчерашняя атака на аэродром Староконстантинов произошла всего через день после того, как министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил, что «первые голландские истребители F-16 доставлены на Украину».
В-третьих, украинские военные недостаточно подготовлены к боевым действиям на американских F-16. Украинские пилоты прошли не стандартный трехлетний срок обучения на F-16, а «оптимизированную» подготовку, что закончится плохо. Украинские стратеги, скорее всего, не будут знать, как эффективно использовать американские истребители. И будет проблематично, если все они будут сбиты — а они будут, говорится в статье в TNI.
Украина хочет использовать свои F-16 в качестве воздушного прикрытия танков. Например, украинцы потеряли огромное количество танков M1 Abrams, полученных от США, отчасти потому, что они применяли их без воздушного прикрытия. Киев также планирует использовать F-16 для атак на российские военные самолеты.
В-четвертых, количество F-16, переданных Украине, ничтожно мало по сравнению с тем, что используют в небе русские.
В-пятых, возникнет проблема с цепочкой поставок. F-16 — это не простые реактивные самолеты. Конечно, они не такие сложные, как F-35 Lightning II или F-22 Raptor. Но это все же истребители четвертого поколения. Поддержание их в рабочем состоянии требует надежной цепочки поставок, которая, безусловно, не гарантирована.
В-шестых, несмотря на то, что истребители F-16 устарели, они модернизируются с помощью новейших нанотехнологий, которые помогают им лучше выполнять свои боевые задачи.
Стратегического пути к победе Украины не существует. Горстка F-16 доставит больше хлопот, чем они того стоят. Но, видимо, всем на Западе приятно чувствовать, что они «хоть что-то делают» для Киева.