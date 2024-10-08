СМИ: истребители F-16 принесут Киеву больше проблем, чем пользы

В-третьих, украинские военные недостаточно подготовлены к боевым действиям на американских F-16. Украинские пилоты прошли не стандартный трехлетний срок обучения на F-16, а «оптимизированную» подготовку, что закончится плохо. Украинские стратеги, скорее всего, не будут знать, как эффективно использовать американские истребители. И будет проблематично, если все они будут сбиты — а они будут, говорится в статье в TNI.