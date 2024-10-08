Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии

Власти страны обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во «вмешательстве в осуществление правосудия» во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии «Шор» Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
«Суд продлил мне меру не покидать страну еще на 60 дней. Считаю эту меру необоснованной, потому что я никакие другие меры не нарушала. Но прекрасно понимаю, что это политическое давление, и (президент Молдавии — ред.) Майя Санду в такой истерике, понимая, что она не сможет выиграть следующий мандат, что она пытается ограничить нашу деятельность, представителей блока “Победа”, в том числе в РФ», — сказала Таубер журналистам, подчеркнув, что это решение суда будет оспорено.
Она добавила, что представители блока благодаря инициативам его лидера Илана Шора возвращаются после визитов в Россию с реальными результатами.
«А это больно бьет по рейтингу Санду, он все ниже и ниже», — пояснила депутат.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий «Шор» из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.