Суд продлил Таубер запрет на выезд из Молдавии

«Суд продлил мне меру не покидать страну еще на 60 дней. Считаю эту меру необоснованной, потому что я никакие другие меры не нарушала. Но прекрасно понимаю, что это политическое давление, и (президент Молдавии — ред.) Майя Санду в такой истерике, понимая, что она не сможет выиграть следующий мандат, что она пытается ограничить нашу деятельность, представителей блока “Победа”, в том числе в РФ», — сказала Таубер журналистам, подчеркнув, что это решение суда будет оспорено.