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Страны-участники БРИКС в 2024 году: кто они

Многопрофильное объединение БРИКС продолжает укреплять свое влияние на международной арене. В Казани, с 22 по 24 октября, пройдет XVI саммит БРИКС, где соберутся лидеры стран-участников, а также представители других государств и международных организаций. Какие страны входят в БРИКС в 2024 году, читайте в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
24 страны подтвердили участие лидеров в саммите БРИКС
24 страны подтвердили участие лидеров в саммите БРИКСИсточник: РИА "Новости"

БРИКС, объединяющий крупнейшие развивающиеся экономики, стал важным игроком на мировой арене, способным оказывать влияние на международную политику и экономику. В 2024 году страны-участники БРИКС в 2024 году заключили новые соглашения, усиливая сотрудничество в различных областях и расширяя состав своих членов. Такое стратегическое партнерство открывает новые горизонты для всех вовлеченных стран, обеспечивая платформу для диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Что такое БРИКС

БРИКС — это международное объединение, созданное с целью укрепления многополюсного мира и развития экономического сотрудничества. С момента своего основания в 2006 году БРИКС стремится способствовать взаимопониманию между государствами, представителями которых объединяют общие интересы и цели. Данная организация фокусируется на совместных усилиях в областях экономики, политики и безопасности, а также гуманитарного развития. На протяжении более чем пятнадцати лет БРИКС доказал свою эффективность в решении важных вопросов, касающихся глобального благосостояния и безопасности.

Какие страны входят в БРИКС

БРИКС существует почти два десятилетия. Термин, который стал названием этого объединения, был предложен экономистом Джимом О'Ниллом в 2001 году для обозначения четырех стран с наиболее динамично развивающимися экономиками — Бразилии, России, Индии и Китая.

В 2024 году состав стран-участников БРИКС расширился. Теперь в объединение входят:

  1. Бразилия
  2. Египет
  3. Индия
  4. Иран
  5. Китай
  6. ОАЭ
  7. Россия
  8. Эфиопия
  9. ЮАР

Кандидаты на вступление в объединение

Страны воспринимают БРИКС как платформу для диалога и сотрудничества на равноправной основе, что делает её очень привлекательной.

На горизонте БРИКС появляются новые страны, заинтересованные в членстве. Среди них:

  • Алжир
  • Бангладеш
  • Бахрейн
  • Белоруссия
  • Боливия
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Куба
  • Гондурас
  • Казахстан
  • Кувейт
  • Марокко
  • Нигерия
  • Палестина
  • Саудовская Аравия
  • Сенегал
  • Таиланд
  • Турция

Глобальный интерес к БРИКС усиливается, и число стран-кандидатов на вступление растет. Президент России Владимир Путин заявил, что начать сотрудничать с БРИКС в той или иной форме хотят еще 34 государства.

Полезная информация о БРИКС-2024 в Казани

Даты саммита БРИКС были известны заранее, но места проведения объявили лишь недавно. Основные мероприятия состоятся на трех ключевых локациях: в выставочном комплексе «Казань Экспо», Казанской ратуше и Казанском Кремле. Несмотря на то, что мероприятие будет недоступно обычным гражданам, и займет всего пару дней, город активно готовится к его проведению.

Мы встречаем гостей в традиции российского многонационального народа — все лучшее на стол. В данном случае наш стол — вся наша Казань.

Ильсур Метшин
мэр Казани

Даты проведения

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Это важное событие не только для участников, но и для всей международной общественности. Город активно готовится к встрече высокопоставленных гостей, и на это выделены значительные средства.

Программа

Программа саммита включает в себя неформальные обеды, пленарные заседания, двусторонние встречи и культурные мероприятия. Гостям также предложат экскурсии по знаменательным местам Казани.

В саммите также примут участие генсеки ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития
В саммите также примут участие генсеки ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развитияИсточник: РИА "Новости"

Полный список стран-участников в саммите БРИКС-2024

В Казань, столицу Татарстана, планируют прибытие лидеры стран участниц БРИКС, а также представителей 28 приглашенных государств и руководителей шести международных организаций. Свое участие подтвердили 18 глав государств, а Индонезию будет представлять министр иностранных дел. Такое количество мировых лидеров одновременно в России ещё не собиралось.

Кроме того, страны БРИКС отправят в Казань не только своих лидеров, но и делегации, каждая из которых может насчитывать до 100 человек.

Список первых лиц саммита БРИКС:

  • Председатель КНР Си Цзиньпин
  • Премьер Индии Нарендра Моди
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоза
  • Президент Бразилии Лула да Силва
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан
  • Президент Египта Абдельфаттах Сиси
  • Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
  • Премьер Эфиопии Абий Ахмед
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
  • Премьер Армении Никол Пашинян
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

Ключевые темы обсуждения на саммите БРИКС

На повестке дня саммита запланированы обсуждения ряда важных тем, среди которых:

  • Углубление экономического сотрудничества
  • Вопросы безопасности и стабильности на международной арене
  • Социально-экономическое развитие стран БРИКС
  • Взаимодействие в сфере науки и технологий
  • Модернизация международной финансовой системы

Страны-участники БРИКС в 2024 году продолжают работать над укреплением своих позиций на международной арене. Участие нового состава стран в саммите, который пройдет в Казани, демонстрирует растущее влияние БРИКС в глобальной политики. Ожидается, что саммит станет знаковым событием и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества среди развивающихся стран.

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