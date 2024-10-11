БРИКС — это международное объединение, созданное с целью укрепления многополюсного мира и развития экономического сотрудничества. С момента своего основания в 2006 году БРИКС стремится способствовать взаимопониманию между государствами, представителями которых объединяют общие интересы и цели. Данная организация фокусируется на совместных усилиях в областях экономики, политики и безопасности, а также гуманитарного развития. На протяжении более чем пятнадцати лет БРИКС доказал свою эффективность в решении важных вопросов, касающихся глобального благосостояния и безопасности.