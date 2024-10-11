Страны-участники БРИКС в 2024 году: кто они

БРИКС, объединяющий крупнейшие развивающиеся экономики, стал важным игроком на мировой арене, способным оказывать влияние на международную политику и экономику. В 2024 году страны-участники БРИКС в 2024 году заключили новые соглашения, усиливая сотрудничество в различных областях и расширяя состав своих членов. Такое стратегическое партнерство открывает новые горизонты для всех вовлеченных стран, обеспечивая платформу для диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Что такое БРИКС
БРИКС — это международное объединение, созданное с целью укрепления многополюсного мира и развития экономического сотрудничества. С момента своего основания в 2006 году БРИКС стремится способствовать взаимопониманию между государствами, представителями которых объединяют общие интересы и цели. Данная организация фокусируется на совместных усилиях в областях экономики, политики и безопасности, а также гуманитарного развития. На протяжении более чем пятнадцати лет БРИКС доказал свою эффективность в решении важных вопросов, касающихся глобального благосостояния и безопасности.
Какие страны входят в БРИКС
БРИКС существует почти два десятилетия. Термин, который стал названием этого объединения, был предложен экономистом Джимом О'Ниллом в 2001 году для обозначения четырех стран с наиболее динамично развивающимися экономиками — Бразилии, России, Индии и Китая.
В 2024 году состав стран-участников БРИКС расширился. Теперь в объединение входят:
- Бразилия
- Египет
- Индия
- Иран
- Китай
- ОАЭ
- Россия
- Эфиопия
- ЮАР
Кандидаты на вступление в объединение
Страны воспринимают БРИКС как платформу для диалога и сотрудничества на равноправной основе, что делает её очень привлекательной.
На горизонте БРИКС появляются новые страны, заинтересованные в членстве. Среди них:
- Алжир
- Бангладеш
- Бахрейн
- Белоруссия
- Боливия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Куба
- Гондурас
- Казахстан
- Кувейт
- Марокко
- Нигерия
- Палестина
- Саудовская Аравия
- Сенегал
- Таиланд
- Турция
Глобальный интерес к БРИКС усиливается, и число стран-кандидатов на вступление растет. Президент России Владимир Путин заявил, что начать сотрудничать с БРИКС в той или иной форме хотят еще 34 государства.
Полезная информация о БРИКС-2024 в Казани
Даты саммита БРИКС были известны заранее, но места проведения объявили лишь недавно. Основные мероприятия состоятся на трех ключевых локациях: в выставочном комплексе «Казань Экспо», Казанской ратуше и Казанском Кремле. Несмотря на то, что мероприятие будет недоступно обычным гражданам, и займет всего пару дней, город активно готовится к его проведению.
Мы встречаем гостей в традиции российского многонационального народа — все лучшее на стол. В данном случае наш стол — вся наша Казань.
Даты проведения
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Это важное событие не только для участников, но и для всей международной общественности. Город активно готовится к встрече высокопоставленных гостей, и на это выделены значительные средства.
Программа
Программа саммита включает в себя неформальные обеды, пленарные заседания, двусторонние встречи и культурные мероприятия. Гостям также предложат экскурсии по знаменательным местам Казани.
Полный список стран-участников в саммите БРИКС-2024
В Казань, столицу Татарстана, планируют прибытие лидеры стран участниц БРИКС, а также представителей 28 приглашенных государств и руководителей шести международных организаций. Свое участие подтвердили 18 глав государств, а Индонезию будет представлять министр иностранных дел. Такое количество мировых лидеров одновременно в России ещё не собиралось.
Кроме того, страны БРИКС отправят в Казань не только своих лидеров, но и делегации, каждая из которых может насчитывать до 100 человек.
Список первых лиц саммита БРИКС:
- Председатель КНР Си Цзиньпин
- Премьер Индии Нарендра Моди
- Президент ЮАР Сирил Рамафоза
- Президент Бразилии Лула да Силва
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан
- Президент Египта Абдельфаттах Сиси
- Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
- Премьер Эфиопии Абий Ахмед
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
- Премьер Армении Никол Пашинян
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Ключевые темы обсуждения на саммите БРИКС
На повестке дня саммита запланированы обсуждения ряда важных тем, среди которых:
- Углубление экономического сотрудничества
- Вопросы безопасности и стабильности на международной арене
- Социально-экономическое развитие стран БРИКС
- Взаимодействие в сфере науки и технологий
- Модернизация международной финансовой системы
Страны-участники БРИКС в 2024 году продолжают работать над укреплением своих позиций на международной арене. Участие нового состава стран в саммите, который пройдет в Казани, демонстрирует растущее влияние БРИКС в глобальной политики. Ожидается, что саммит станет знаковым событием и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества среди развивающихся стран.