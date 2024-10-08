Мэр воронежских Семилук Константин Долматов избавился от приставки и. о

С 20 августа господин Долматов являлся временно исполняющим обязанности главой города. К своим обязанностям он приступит с 9 октября.
После заседания он поблагодарил депутатов и заявил, что впереди его ждет много работы, с которой он планирует справиться при поддержке региональных и областных властей.
Ранее Константин Долматов трудился в управе Советского района Воронежа, где руководил отделом ЖКХ и организацией работы по эксплуатации жилого фонда.
В апреле 2021 года горсовет Семилук досрочно отправил в отставку экс-мэра Сергея Жеребцова из-за неэффективной работы. После этого господину Жеребцову удалось обжаловать это решение через суд, но в итоге он все же покинул пост весной 2022 года из-за конфликта со спикером горсовета Александром Шевелюхиным. После господин Шевелюхин покинул должность из-за конфликта с губернатором Александром Гусевым. В качестве и. о. город возглавил бывший начальник отдела ЖКХ Илья Трепалин, который смог сохранить свою должность даже после того, как попался на вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, в феврале 2024 года он уволился по собственному желанию. С тех пор Семилуки остались даже без временного главы. В мае 2024 года суд признал действия спикера Александра Телкова по неназначению и. о. мэра незаконными.
Покинул пост и глава района Геннадий Швырков, который ушел на повышение в облправительство, где стал министром предпринимательства, торговли и туризма. В качестве и.о. муниципалитет возглавил бывший руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.