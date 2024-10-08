Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал российский министр журналистам.
Премьер Словакии раскритиковал политику европейских политиков, поддерживающих идею разрешить Украине наносить ракетные удары по территории РФ, накануне. Он посетовал, что в Европе появилась «извращенная мода» аплодировать и бурно приветствовать решения, поддерживающие вооруженные конфликты.
Перед этим, 6 октября, Фицо исключил согласие Словакии на вступление Украины в НАТО. Он напомнил, что членство какого-либо государства в альянсе должно быть ратифицировано всеми входящими в него странами.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.