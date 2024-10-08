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Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — умный человек и честный политик. Такое заявление 8 октября сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление политика о том, что ракетный удар по Брюсселю изменит дискуссию на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал российский министр журналистам.

Премьер Словакии раскритиковал политику европейских политиков, поддерживающих идею разрешить Украине наносить ракетные удары по территории РФ, накануне. Он посетовал, что в Европе появилась «извращенная мода» аплодировать и бурно приветствовать решения, поддерживающие вооруженные конфликты.

Перед этим, 6 октября, Фицо исключил согласие Словакии на вступление Украины в НАТО. Он напомнил, что членство какого-либо государства в альянсе должно быть ратифицировано всеми входящими в него странами.

30 августа Словакия на встрече глав МИД Евросоюза (ЕС) выступила против снятия Западом ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. При этом Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша поддержали предложение позволить Украине наносить такие удары.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Лавров Сергей
ЕС