Путин заявил, что страны СНГ вместе отметят 80-летие Победы в 2025 году

На заседании также уделили внимание и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое страны Содружества вместе отметят в 2025 году. Путин отметил, что это «будет год мира и единства в борьбе с нацизмом». Российский лидер также предложил учредить звание «Город трудовой славы» и присвоить его городам, жители которых внесли особый вклад в достижении победы.