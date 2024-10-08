Алиев раскритиковал проводимую США политику санкций

Алиев напомнил, что на Азербайджан санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению в блокаде Армении. По его словам, эти санкции были сняты в 2001 году, когда Соединенным Штатам необходимо было осуществлять транзит своих грузов воздушным, наземным и морским путями в Афганистан через территорию Азербайджана. «И каждый год президент Соединенных Штатов — независимо от партийной принадлежности — эти санкции своим решением отменял — до тех пор, пока Соединенные Штаты [не] бежали из Афганистана. После этого (вывода американских войск из Афганистана — прим. ТАСС) эти санкции на нас были наложены. И тогда я обвинил их [США] в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте», — подчеркнул глава государства.