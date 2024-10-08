Последние зарубежные новости за 8 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Al Jazeera сравнил пять основных мирных планов по Украине
С марта 2022 года по сентябрь 2024 года было предложено не менее 25 мирных инициатив для урегулирования конфликта в Украине. Очередной план был представлен 27 сентября Китаем и Бразилией. Киев продолжает утверждать, что единственным приемлемым вариантом для него является собственный мирный план.
Politico: армию Франции начнут готовить к возможному противостоянию с Россией
В мае 2025 года французские солдаты примут участие в учениях Dacian Spring в Румынии. Генерал Бертран Тужуз заявил, что теперь есть обозначенный враг и эти учения являются частью подготовки армии к возможным конфликтам.
Bloomberg: клан Берлускони решил вернуться к управлению Италией
Дети Сильвио Берлускони, Марина и Пьер Сильвио, обсуждают свои политические амбиции с советниками на фоне растущих противоречий в правящей коалиции Джорджи Мелони. С июля семья регулярно консультируется с министром иностранных дел Таяни и бывшим секретарем правительства Леттой.
NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
Российские воздушные атаки в последний месяц в основном проводились с помощью беспилотников, что эксперты считают стратегией для прощупывания и истощения украинских ПВО перед мощными ракетными ударами. Эти атаки помогают России выявить расположение украинских систем ПВО.
Reuters: Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключает возможности разговора с президентом России Владимиром Путиным. Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре. Последний разговор между ними состоялся в декабре 2022 года.