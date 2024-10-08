Последние зарубежные новости за 8 октября 2024 года: свежие события текущего дня

С марта 2022 года по сентябрь 2024 года было предложено не менее 25 мирных инициатив для урегулирования конфликта в Украине. Очередной план был представлен 27 сентября Китаем и Бразилией. Киев продолжает утверждать, что единственным приемлемым вариантом для него является собственный мирный план.