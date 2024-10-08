Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству

На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона «Вместе за республику» пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В начале сентября премьером был назначен правый политик Мишель Барнье, а 19 сентября он представил Макрону список из 38 кандидатов в новый кабмин, большая часть из них — выходцы из президентской коалиции.