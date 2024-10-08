«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — указано в статье.
Авторы обращают внимание, что позиция Киева в переговорах становится все слабее и ответственность за это лежит на президенте Владимире Зеленском и западных политиках, которые обманывали население.
«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — говорится в материале.
В результате, подводит итог СМИ, планы стран Запада по «обескровливанию» России далеки от завершения, как никогда раньше.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что репутация немецких танков Leopard уничтожена в ходе специальной военной операции (СВО). «Их когда-то грозная репутация сгорела в буквальном смысле слова», — подчеркнул он.