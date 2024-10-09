Свердловская чиновница Гурченок поддержала идею ввести налог на бездетность

«Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей», — передает ее слова издание «Вечерние Ведомости». Госпожа Гурченок подчеркнула, что «кто-то растит пятерых или семерых», а подоходный налог «они платят одинаково».