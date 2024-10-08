США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ

Отмечается, что в тот момент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Россией. В октябре 2022 года состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и на тот момент министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В результате последующих переговоров Шойгу предупредил Остина о том, что Киев планирует использовать «грязную бомбу», однако его американский коллега заявил, что США не видят признаков этого.