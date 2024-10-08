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США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года считала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляла 50%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.

Источник: © РИА Новости

«Вудворд пишет, что в какой-то момент команда Байдена по национальной безопасности поверила в реальную угрозу, в 50% вероятность того, что Путин применит ядерное оружие на Украине», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в тот момент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Россией. В октябре 2022 года состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и на тот момент министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В результате последующих переговоров Шойгу предупредил Остина о том, что Киев планирует использовать «грязную бомбу», однако его американский коллега заявил, что США не видят признаков этого.

«Это был, пожалуй, самый шокирующий момент за всю войну», — приводит телеканал высказывание высокопоставленного чиновника Пентагона​​ Колина Каля об этом эпизоде.

В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.

Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США «раздувают страшилки» о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.