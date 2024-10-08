Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 8 октября 2024 года

США не предпринимают активных усилий для возобновления соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлах» после того, как Израиль отклонил предложение Вашингтона две недели назад. Как сообщает CNN, Вашингтон сосредоточен на ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана. Издание отмечает, что неспособность США остановить интенсивные бомбардировки Израиля в Ливане вызывает сомнения в готовности правительства Нетаньяху учитывать призывы администрации Байдена к сдержанности, как это было в Газе. Кроме того, американские чиновники опасаются, что запланированная Израилем ограниченная операция может перерасти в масштабный конфликт.