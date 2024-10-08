Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 8 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Лидер ХАМАС вышел на связь

Источник: AP 2023

Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар жив и возобновил контакт после долгого молчания, сообщает портал Walla со ссылкой на израильского чиновника. Синвар возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения, однако не ясно, когда именно это произошло. В его посланиях не наблюдается смягчения позиции относительно переговоров по освобождению заложников удерживаемых в секторе Газа.

Израиль рассматривает ответные удары по Ирану

Источник: РИА "Новости"


Израиль может атаковать военные базы, разведывательные объекты и командные пункты Ирана в ответ на ракетные удары, но не ядерные объекты, сообщает газета NYT со ссылкой на источники. Тем не менее, если эскалация со стороны Тегерана продолжится, ключевые ядерные объекты могут стать целями в будущем.

США не возобновляют усилия по перемирию между Израилем и «Хезболлах»

Источник: AP 2023

США не предпринимают активных усилий для возобновления соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлах» после того, как Израиль отклонил предложение Вашингтона две недели назад. Как сообщает CNN, Вашингтон сосредоточен на ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана. Издание отмечает, что неспособность США остановить интенсивные бомбардировки Израиля в Ливане вызывает сомнения в готовности правительства Нетаньяху учитывать призывы администрации Байдена к сдержанности, как это было в Газе. Кроме того, американские чиновники опасаются, что запланированная Израилем ограниченная операция может перерасти в масштабный конфликт.

Израиль обнаружил и уничтожил подземный туннель из Ливана

Источник: AP 2023


Израильские военные обнаружили и уничтожили подземный туннель, прокопанный из Ливана, который заходил на 10 метров в территорию Израиля. По данным армейской пресс-службы, туннель находился между поселком Марвахин и израильским населенным пунктом Зарит. Он был заблокирован несколько месяцев назад, чтобы предотвратить выходы на поверхность в Израиле.

«Туннель был найден в рамках действий Армии обороны Израиля по демонтажу террористической инфраструктуры [шиитской организации] “Хезболлах’на юге Ливана. Войска Армии обороны Израиля, включая спецподразделения, обследовали туннель и нашли оружие, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Туннель был под полным оперативным контролем до подхода военнослужащих во избежание использования его для террористической деятельности”, — проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время о других подобных туннелях в районе ливано-израильской границы не сообщается.

Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию в Дамаске

Источник: AP 2023


В центре Дамаска, в районе Маззе, произошла атака ВВС Израиля на жилое многоэтажное здание, сообщает корреспондент РИА Новости. В результате удара есть погибшие и пострадавшие. Сирийская Гостелерадиокомпания ранее информировала о том, что системы ПВО успешно отражают атаки в небе над столицей.