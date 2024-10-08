Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 8 октября 2024 года

Лидер ХАМАС вышел на связь
Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар жив и возобновил контакт после долгого молчания, сообщает портал Walla со ссылкой на израильского чиновника. Синвар возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения, однако не ясно, когда именно это произошло. В его посланиях не наблюдается смягчения позиции относительно переговоров по освобождению заложников удерживаемых в секторе Газа.
Израиль рассматривает ответные удары по Ирану
Израиль может атаковать военные базы, разведывательные объекты и командные пункты Ирана в ответ на ракетные удары, но не ядерные объекты, сообщает газета NYT со ссылкой на источники. Тем не менее, если эскалация со стороны Тегерана продолжится, ключевые ядерные объекты могут стать целями в будущем.
США не возобновляют усилия по перемирию между Израилем и «Хезболлах»
США не предпринимают активных усилий для возобновления соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлах» после того, как Израиль отклонил предложение Вашингтона две недели назад. Как сообщает CNN, Вашингтон сосредоточен на ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана. Издание отмечает, что неспособность США остановить интенсивные бомбардировки Израиля в Ливане вызывает сомнения в готовности правительства Нетаньяху учитывать призывы администрации Байдена к сдержанности, как это было в Газе. Кроме того, американские чиновники опасаются, что запланированная Израилем ограниченная операция может перерасти в масштабный конфликт.
Израиль обнаружил и уничтожил подземный туннель из Ливана
Израильские военные обнаружили и уничтожили подземный туннель, прокопанный из Ливана, который заходил на 10 метров в территорию Израиля. По данным армейской пресс-службы, туннель находился между поселком Марвахин и израильским населенным пунктом Зарит. Он был заблокирован несколько месяцев назад, чтобы предотвратить выходы на поверхность в Израиле.
В настоящее время о других подобных туннелях в районе ливано-израильской границы не сообщается.
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию в Дамаске
В центре Дамаска, в районе Маззе, произошла атака ВВС Израиля на жилое многоэтажное здание, сообщает корреспондент РИА Новости. В результате удара есть погибшие и пострадавшие. Сирийская Гостелерадиокомпания ранее информировала о том, что системы ПВО успешно отражают атаки в небе над столицей.