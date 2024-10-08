Русофобия на Украине обрела новые, еще более абсурдные формы. Вместе с экспертами специальный корреспондент «Вечерней Москвы» разбирался, как зарождалась и эволюционировала пропаганда русофобских взглядов в «незалежной» и как с годами менялось сознание людей, живущих на Украине.
После распада Советского Союза Украина стала независимым государством. И чтобы укрепить свой новый статус, власти «незалежной» взяли курс на разрыв отношений с нашей страной, распространяя русофобские настроения среди населения. Тогда этим воспользовались западные спецслужбы, которые хотели, как теперь выяснилось, стереть Россию с лица Земли.
— Мне кажутся совсем неостроумными эти анекдоты про то, как сидят два танкиста в Берлине или два ракетчика в Нью-Йорке и говорят: «А информационную войну-то мы проиграли…» По-моему, их придумали те, кто ничего не хочет или не может делать! — делится с «ВМ» поэт и публицист, секретарь правления Союза писателей России Александр Бобров. — Реальность такова, что на руинах городов надо говорить: «…Но когнитивную войну мы проиграли. Правда, ребята на передовой таких терминов и не знают…».
Да, мы начали терпеть поражение на ней еще в конце 1980-х годов, с расцветом «перестройки и гласности», а именно — вседозволенности и распахнутости информационного пространства, которое помогло Западу начать в «незалежной» русофобскую кампанию по-крупному.
— Эти процессы я наблюдал изнутри, поскольку любил самобытную Украину, куда постоянно ездил и где дружил с лучшим товарищем по армии Вадимом Логазько, обожавшим Шукшина и Гончарова, а также со многими коллегами по перу. Помню, в 1988 году меня пригласил главный редактор журнала «Днепр» Микола Лукив в Тернополь — город, ставший рассадником национализма. Там я познакомился с активистами «Руха» (полное название политической партии, основанной в 1989 году, — «Народный рух Украины». — «ВМ»). Тогда это было еще скромное, не оголтелое движение, — отметил Бобров.
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Тогда основатель «Руха» Вячеслав Черновол первым заговорил о федерализации Украины. В 1989 году на одном из украинских телеканалов он заявил: «Я представляю будущую Украину федеративным государством — союзом земель, которые сложились исторически… Вижу в составе Украинской Федеративной Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донецкая область, Таврия (Черноморье), а Крым — как независимого соседа или автономную республику в союзе с Украиной». Запад поддержал эту идею, но на словах. Им важно было разогреть конфликт в «незалежной».
В период вседозволенности, на почве которого создали «Рух» как «движение в поддержку перестройки», менялись представители местной интеллигенции — постепенно превращаться в свидомых (так с конца 80-х годов стали называть украинцев, которые с презрением относились именно к русской культуре. — «ВМ»).
— Понимаете, так устроены украинцы: пока есть сильная власть, они выслуживаются перед ней… — отмечает Бобров.
Но как только напирает другая, переходят на ее сторону, пусть даже и противоположную.
— Например, когда-то советский и украинский поэт Дмитро Павлычко (1929−2023 гг.) сочинял восторженные стихи про Ленина, хотя его никто не заставлял, а потом стал ярым антисоветчиком, — отмечает Александр Бобров.
Восхваляя российского революционера, в советское время он писал:
Я біля серця ношу пісні,
В самому серці мого єстества —.
Леніна думи ясні,
Леніна мудрі слова.
Я возле сердца ношу песни,
В самом сердце моего естества —.
Ленина думы ясны,
Ленина мудрые слова.
Трехсотлетний юбилей воссоединения Украины с Россией поэт встретил одой:
З народом руським ми єдині,
Нас віра, мова, кров єдна,
То ж воля всіх тобі одна, —.
Із ним злучитися однині.
С народом русским мы едины,
У нас вера, язык, кровь едины,
Поэтому воля всех тебе одна —.
С ним соединиться отныне.
Поэт даже клялся в горячей любви к Москве:
І ще ніхто так не любив Москву,
Як я люблю за зореносну вроду, З.
а все, що маю я, за все, чим я живу, —.
За волю українського народу.
Еще никто так не любил Москву,
Как я люблю за звездоносную красоту,
За все, что я имею, за все, чем я живу —.
За волю украинского народа.
Цитировать такие стихи можно долго: строчки последователям коммунизма и русско-украинской дружбе он посвящал десятилетиями. Забегая вперед, можно заметить, как изменились герои его произведений после признания независимости Украины. Вашему вниманию четверостишие из его последней оды Порошенко:
Горять на Сході крові кілометри.
Їх розтоптали миру прохачі.
А я тебе благаю, друже Петре,
Не бійсь, веди на путінські мечі!
Горят на Востоке крови километры.
Их растоптали просители мира.
А я тебя умоляю, друг Петр,
Не бойся, веди на путинские мечи!
В 1990-х большинство населения «незалежной» составляли украинцы, но все думали и говорили по-русски. Это начали упорно менять посредством культуры и СМИ, не без помощи официальных лиц. В их числе — первый президент Украины Леонид Кравчук (1934−2020 гг.).
— Заняв кресло президента в 1991 году, Кравчук принял участие в натурализации антироссийских настроений Украины, — объясняет «ВМ» политолог Михаэлис Галицкий. — Когда внушительная часть населения «незалежной» еще переживала потрясение из-за распада СССР и надеялась остаться с Россией в составе одного государства, он не препятствовал вмешательству правительства США во внутреннюю жизнь Украины. Сначала в лице Джорджа Буша-старшего (41-й президента США с 1988 по 1993 год. — «ВМ»), а потом Била Клинтона (42-й президента США с 1993 по 2001 год. — «ВМ»), определив для Украины характер внешней политики — «многовекторный».
В 1994 году президентское кресло Кравчука перешло к Леониду Кучме, который занял не антироссийскую, а русофобскую позицию. Он отразил ее в книге «Украина — не Россия», которая вышла в 2003 году. В ней он пишет: «Русские больше живут “по понятиям”, тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок».
— Тогда российская власть, как ни ужасно, помогала в этом. Как там говорил Борис Ельцин (президент России с 1991 по 1999 год. — «ВМ»): «Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?» (2001 год, Юбилейный саммит СНГ. — «ВМ»). Вот для этой, «просыпающейся» Украины? Постоянно подогреваемый властью национализм стал точкой опоры для продвижения идеи создания этнократичного государства, противостоящего России. Это хищно поняли Запад и олигархи, которые хотели сами поделить Украину, — добавил Александр Бобров.
Побывавшая в Грузии гражданка РФ заверила, что не сталкивалась с русофобией.
Для переформатирования сознания использовали примитивную теорию «украинства», взращиваемую прежде поляками, австрийцами и немцами. Ненависть ко всему русскому воспитывали с детства. Нагло переписывали историю, искренне веря в свою «богоизбранность».
— Когда я шутил про львовский сникерс — «сало в шоколаде», и это не анекдот, не думал, что все выйдет куда страшнее, — вспоминает Александр Бобров. — На майдане слышал от людей: «Мы будем получать зарплаты в три тысячи евро, а пенсии — в две!» Почему? Халявщиков не интересовало: «Просто Россия нам завидует и не пускает в ЕС». Но российское руководство не предпринимало почти никаких шагов по распространению на Украине идей русского единства. Даже Русский дом на Подоле, открытый Виктором Черномырдиным (обязанности чрезвычайного и полномочного посла России на Украине исполнял с 2001 по 2009 год. — «ВМ»), профукали.
Все предопределило то, что стали называть «мягкой силой». Россия решила сделать ставку на прагматические связи с их явственной выгодой, на нефть и газ по бросовой цене с девизом: «Да куда они денутся?».
— Оказалось — «делись». США подсчитали, а еврейка Виктория Нуланд (экс-заместитель главы американского Госдепа. — «ВМ») озвучила, что отрыв Украины от России, включая булочки на майдане, подготовка нового поколения свидомых через НКО, образование и культура обошлись им в пять миллиардов долларов. Россия за то же время через льготы и почти бесплатную поддержку экономики влила в «незалежную» около 300 миллиардов долларов. И что? — сказал Бобров. — Вот пример, как воспитывали элиту: доктор исторических наук и священник Юрий Мыцык, который преподавал в рассаднике национализма Киево-Могилянской академии, внушал студентам бред: «За всю историю украинско-российских отношений, начиная со времен Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, насчитывается около двух десятков войн». Так что же, основатель Москвы князь Юрий, занявший киевский престол, и его сын, который перенес столицу из Киева во Владимир, воевали сами с собой?
В противодействии русофобской пропаганде случались и поражения. Причин — масса.
— Внешне финальный этап выразился так: указ о назначении никудышного дипломата Михаила Зурабова послом в Киев, подписанный тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым (был главой государства с 2008 по 2012 год. — «ВМ») в августе 2009 года. Однако на место новой работы Зурабов попал лишь в начале 2010-го — президент Украины Виктор Ющенко (руководил страной с 2005 по 2010 год. — «ВМ») занял жесткую антироссийскую позицию, — вспоминает Бобров. — «Шестилетка» Зурабова обернулась полным крахом. Посольство России не только не боролось с ширящимся национализмом, а стало чуть ли не центром сбора таких сил. Да, в 2016 году президент России Владимир Путин снял его с должности, но процессы уже оказались неуправляемыми. Повторяю, это один лишь штрих, была масса причин. Например, ярким представителем украинских «малороссов», сохранивших общерусскую (не великорусскую) идентичность, был писатель Олесь Бузина (1969−2015 гг.). Он верил в самобытность Украины, в ее особый путь, говорил: «Мы сами разберемся, без России».
В борьбе с национализмом Бузина терпел поражение. С 2000-х и до самой его смерти украинцы сделали из него врага народа. Антироссийский писатель Иван Белебеха (1930−2015 гг.) в книге «Честь Украины» (Харьков «Факт» — Нью-Йорк, 2001) выделил ему целую главу «Симбиоз Тимченко и Бузины — рудимент малороссийства». В подглавке «О. Бузина — дегенерат и мазохист» автор написал: «Його місія — вiдтворювати, відроджувати російську імперію на терені України…. Ми маємо справу зi знахабнілим запроданцем, який грає (а може, і ні) психічно хвору істоту» ("Его миссия — воспроизводить, возрождать Российскую империю на территории Украины… Мы имеем дело с обнаглевшим запроданцем, который играет (а может, и нет) психически больное существо).
— Но разобрались с ним, — сказал Александр Бобров. — Расстреляли подлинную, родственную Украину, которая только и может выжить рядом с Россией.
Понятие «русофобия» появилось в XIX веке. Как наиболее ранний пример его употребления чаще всего приводят слова русского поэта Тютчева из письма к дочери Анне от 20 сентября 1867 года: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей, кстати, весьма почитаемых. Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати
Леонид «Бур», участник специальной военной операции:
— Украина существует исключительно как проект русофобской пропаганды, запущенный западными спецслужбами как минимум в 80-е годы прошлого века. Если однажды на Землю прилетят инопланетяне и захватят нашу страну, то «незалежная» перестанет существовать, потому что лишится своей прямой функции — трансляции антироссийских настроений.
Да, Украина — это своего рода смертник, начиненный взрывчаткой. А ее население не люди, а бешеные собаки, которые на полном серьезе с пеной у рта призывают окружающих «резать русню». Порой кажется, что всем последователям киевского режима сделали лоботомию мозга. Как еще объяснить их слепое, бессознательное подражание всему, что вредит нашей стране? А может, над просторами Украины распыляли какие-то наркотические вещества… Шутки шутками, но в отношении украинцев, поддержавших в правительстве бандитов, такие сценарии местами кажутся адекватными.
Серьезный скачок в эволюции русофобской пропаганды в «незалежной» произошел после 2010 года. Если, например, в 2009-м, когда я был там крайний раз, говорить на украинском языке считалось неприличным, то после 2014-го многие перешли там на мову, думая по-русски. По мне украинский язык, на котором изъясняются в новой колонии США, это не способ передачи информации, а в какой-то степени отчетный документ, благодаря которому украинцы доказывают верность киевскому режиму. Они с энтузиазмом демонстрируют, что чтят новых героев страны, которых раньше считали бандитами: идеолога украинского национализма Степана Бандеру, а также его единомышленника Романа Шухевича, известного также под псевдонимом Тарас Чупрынка.