Как зарождалась и эволюционировала пропаганда русофобских взглядов на Украине

— Оказалось — «делись». США подсчитали, а еврейка Виктория Нуланд (экс-заместитель главы американского Госдепа. — «ВМ») озвучила, что отрыв Украины от России, включая булочки на майдане, подготовка нового поколения свидомых через НКО, образование и культура обошлись им в пять миллиардов долларов. Россия за то же время через льготы и почти бесплатную поддержку экономики влила в «незалежную» около 300 миллиардов долларов. И что? — сказал Бобров. — Вот пример, как воспитывали элиту: доктор исторических наук и священник Юрий Мыцык, который преподавал в рассаднике национализма Киево-Могилянской академии, внушал студентам бред: «За всю историю украинско-российских отношений, начиная со времен Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, насчитывается около двух десятков войн». Так что же, основатель Москвы князь Юрий, занявший киевский престол, и его сын, который перенес столицу из Киева во Владимир, воевали сами с собой?