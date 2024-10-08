Bloomberg: Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, РФ считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.